جدول مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 في الدوري الإنجليزي والإيطالي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

يشهد يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 انطلاق العديد من المباريات البارزة مع وصول الموسم لنهايته واحتدام المنافسة.

المواجهات الأبرز ستكون في الدوري الإنجليزي لحسم المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وتعتبر مباراة تشيلسي وليستر سيتي هي اللقاء الذي ينتظره عشاق البريميرليج.

مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي ستكون حاسمة لمصير المقعدين المتبقيين في دوري الأبطال بين ليستر سيتي وتشيلسي وليفربول،.

كما أنّ آخر مباراة جمعت بين تشيلسي وليستر سيتي كانت نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والذي حققه الثعالب.

أما على الصعيد العربي، فقد تأجلت مواجهة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري لارتباط المارد الأحمر بالمشاركة الإفريقية، كما تقام مباراتين في الجولة 18 بالدوري المغربي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 18 مايو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 مايو"18-5-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 37 المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق مانشستر يونايتد - فولهام 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium حسن العيدوس ساوثامبتون - ليدز يونايتد 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أحمد فؤاد برايتون - مانشستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium سوار الذهب تشيلسي - ليستر سيتي 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports 1 HD Premium عصام الشوالي

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق لاتسيو - تورينو 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو

الدوري المغربي - الجولة 18 المباراة الموعد القناة الناقلة الدفاع الحسني الجديدي -المغرب التطواني 20:15 مصر، 19:15 المغرب Arryadia SD/HD الوداد الرياضي - أولمبيك آسفي 22:30 مصر، 21:30 المغرب Arryadia SD/HD

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