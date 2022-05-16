جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الثلاثاء 17 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث تتواصل على مدار الأسبوع مباريات الجولة 37 من منافسات المسابقة.

وتقام مساء الثلاثاء مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ليفربول ضيفًا على ساوثامبتون، وعينه على الفوز من أجل مواصلة الصراع مع مانشستر سيتي على لقب البطولة حتى الجولة الأخيرة.

أما على المستوى العربي، تتواصل الثلاثاء مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات.

والبداية ستكون من مباراة الجونة أمام مصر المقاصة، ثم فيوتشر أمام الاتحاد، وقمة الثلاثاء ستكون مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 "17-05-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - ليفربول 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - مصر المقاصة 16:00 مصر، 17:00 السعودية ONTime Sports فيوتشر - الاتحاد 18:30 مصر، 19:30 السعودية ONTime Sports الزمالك - طلائع الجيش 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports

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