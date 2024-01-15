جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، ونتابع فيها ختام الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي يلتقي فيها المنتخب السعودي وجهاً لوجه بمنتخب سلطنة عُمان في مباراة عربية خالصة.

وفي كأس أمم أفريقيا سنتابع لقاء منتخب تونس أمام ناميبيا، ومواجهة موريتانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مباراة مالي وجنوب أفريقيا والتي تُعد نهائياً مُبكراً ضمن المجموعة الخامسة، إضافة إلى بعض المباريات ضمن كأس ملك إسبانيا، الدوري الإيطالي وكأس الرابطة المصرية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 "16-01-2024"

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تايلاند - قيرغيزستان 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC مضر اليوسف

سليمان الشريف السعودية - عُمان 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC حسن العيدروس

مشاري القرني

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بوركينا فاسو - موريتانيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN AFCON 1 علي محمد علي تونس - ناميبيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN AFCON 1 عصام الشوالي مالي - جنوب أفريقيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN AFCON 1 محمد بركات

الدوري الإيطالي - 20

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق يوفنتوس - ساسولو 22:45 السعودية، 21:45 مصر StarzPlay خالد الغول

كأس ملك إسبانيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق خيتافي - إشبيلية 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC عبد الله الحربي أتلتيك بيلباو - ديبورتيفو ألافيس 23:00 السعودية، 22:00 مصر SSC راشد الدوسري

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثانية