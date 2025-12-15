تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، حيث تنطلق مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وفيها يلعب تشيلسي مع كارديف، بينما يلعب برشلونة، مع جوادالاخارا في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس ملك إسبانيا، عبر منصة "شاهد"

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 "16-12-2025"

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
تشيلسي - كارديف سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDجواد بدة

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ديبورتيفو لاكورنيا - مايوركا21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدأنيس السحباني
إيبار - إلتشي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتشاهدمنير العتيبي
إلدينسي - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدحاتم بطيشة
سبورتينج خيخون - فالنسيا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدرياض الحمروني
جوادالاخارا - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدعصام عبده

مباريات ودية دولية - استعداد مصر لأمم إفريقيا 2025

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مصر - نيجيريا20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1بلال علام

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0