دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة
أحمد الغنام
12:00 ص غرينتش+2 15/11/2022
مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توقفت العديد من الدوريات الأوروبية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات في البطولات العربية.
وعلى الصعيد العربي، تختتم الثلاثاء مباريات الجولة 12 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة مباراتين.
المباراة الأولى يحل فيها الفيصلي ضيفًا على أحد، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي الحزم نظيره الجبلين.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 "15-11-2022"
دوري يلو - الجولة 12
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أحد - الفيصلي
|18:10 السعودية، 17:10 مصر
|KSA Sports
|الحزم - الجبلين
|19:40 السعودية، 18:40 مصر
|KSA Sports
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