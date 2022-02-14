جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، خاصة مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، مع انطلاق دور الستة عشر.

البداية من دوري أبطال أوروبا بطبيعة الحال، مع انطلاق دور الستة عشر من البطولة، حيث نشهد مباراتين، أبرزهما بالطبع المواجهة النارية التي يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان.

كما نشهد الثلاثاء أيضًا مباراة قوية في الدوري الإنجليزي، يستضيف فيها مانشستر يونايتد نظيره برايتون، في لقاء مؤجل من الجولة 18 من المسابقة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وبالانتقال عربيًا، تستكمل الثلاثاء مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري، بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة بين الزمالك وسموحة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 "15-2-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سبورتينج لشبونة - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - المقاولون العرب 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports سموحة - الزمالك 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - برايتون 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

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