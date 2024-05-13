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Kevin De Bruyne Manchester City 2023-24Getty
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي على الرغم من قلة اللقاءات ولكنها ستكون ممتعة وهامة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي، كذلك تنتطلق مباريات جولة جديدة من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال مدريد مع ألافيس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 "14-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - ليفربول22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال مدريد - ألافيس20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات
أوساسونا - ريال مايوركا20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6نوفل باشي
جيرونا - فياريال23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العربي - الترجي19:20السعودية ومصرالسعودية الرياضية
البكيرية - العروبة19:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الجندل - الباطن20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

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