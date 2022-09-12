جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم من جديد، وذلك مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بانطلاق الجولة الثانية دور المجموعات لموسم 2022-23، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي، ودوري نجوم قطر.

ونشهد يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، مجموعة قوية من المباريات، سواء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أو في دوري يلو، ودوري النجوم.

البداية ستكون من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مساء الثلاثاء سبع مباريات في الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

المواجهة الأبرز مساء الثلاثاء، ستكون المباراة التي يحل فيها برشلونة الإسباني ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام أياكس الهولندي على ملعب "أنفيلد".

أما على المستوى العربي، فتختتم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة مباراتين.

ويلعب الساحل أمام الشعلة، فيما يحل القادسية ضيفًا على جدة.

وعربيًا أيضًا، تنطلق الثلاثاء مباريات الجولة السابعة من منافسات موسم 2022-23 في بطولة دوري نجوم قطر بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الدحيل أمام السيلية

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 "13-09-2022"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة سبورتينج لشبونة - توتنهام 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فيكتوريا بلزن - إنتر 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بايرن ميونخ - برشلونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - أياكس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بورتو - كلوب بروج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium مارسيليا - آينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra باير ليفركوزن - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Xtra

الدوري القطري - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - السيلية 18:05 قطر، 17:05 مصر beIN Sports HD الغرافة - المرخية 20:15 قطر، 19:15 مصر beIN Sports HD أم صلال - العربي 20:15 قطر، 19:15 مصر AlKASS

دوري يلو - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الساحل - الشعلة 18:25 السعودية، 17:25 مصر الرياضية السعودية جدة - القادسية 20:30 السعودية، 19:30 مصر الرياضية السعودية

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