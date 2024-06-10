جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب السعودي والأردني في لقاء عربي خالص، كما يواجه الإمارات البحرين، قطر في مواجهة الهند، وفلسطين ضد أستراليا.

ونتابع أيضاً تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أهمها مباراة المغرب والكونغو، ولقاء السودان ضد جنوب السودان، بالإضافة إلى مواجهات ودية دولية غاية في القوة يتصدرها لقاء البرتغال وأيرلندا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى المباريات الودية الهامة لمنتخبات أوروبا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا وآسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 "11-06-2024"

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 6

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق اليابان - سوريا 13:14 السعودية، 14:14 الإمارات الكأس 2 - أستراليا - فلسطين 15:10 السعودية، 16:10 الإمارات الكأس 4 - قطر - الهند 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات الكأس 1

beIN Sports HD

الكويت الرياضية خليل البلوشي

حسن العيدروس

حامد كميل الكويت - أفغانستان 18:45 السعودية، 19:45 الإمارات الكويت الرياضية

الكأس 2 طارق الملا

سمير المعيرفي عمان - قزغيزستان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكأس 4 سمير اليعقوبي لبنان - بنجلاديش 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات الكأس 5 مصطفى العلوان الإمارات - البحرين 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات أبو ظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

الشارقة الرياضية

العراقية السريانية عامر عبد الله

علي سعيد الكعبي

عبد الحميد الجسمي

علي لفته العراق - فيتنام 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات العراقية الرياضية جمال الدراجي السعودية - الأردن 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات االكأس 1 خالد الحدي االيمن - نيبال 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات العراقية الكردية علي عنب

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جنوب السودان - السودان 15:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD مدحت شلبي مدغشقر - مالي 16:00 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD فهد عريشي كينيا - ساحل العاج 16:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD عيسى الحربين الرأس الأخضر - ليبيا 19:00 مصر والسعودية SSC SPORT 5 HD عبد الله الحربي جنوب أفريقيا - زيمبابوي 19:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD أحمد النفيسة أنجولا - الكاميرون 22:00 مصر والسعودية SSC SPORT 5 HD حاتم بطيشة الكونغو - المغرب 22:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي

مباريات ودية دولية - منتخبات