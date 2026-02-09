جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنخبة والدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

كما يتم نقل مباريات كأس ألمانيا وكأس إيطاليا عبر شاهد.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 "10-02-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تشيلسي - ليدز يونايتد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات توتنهام - نيوكاسل يونايتد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 حسن العيدروس إيفرتون - بورنموث 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 - وست هام - مانشستر يونايتد 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هيروشيما - جوهور 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي فيسيل كوبي - سيول 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده تشنجدو رونجتشنج - بوريرام 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 4 - شانجهاي شنهوا - ماتشيدا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 5 باسم الزير تراكتور - السد 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري الكأس 6 سمير المعيرفي الاتحاد - الغرافة 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 2 علي سعيد الكعبي الكأس 6 خليل البلوشي

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق نابولي - كومو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد محمد أبو كبدة

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هيرتا برلين - فرايبورج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاهد عبدالعزيز السبر

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق استقلال طهران - الحسين 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي الكأس 7 هيكل الصغير الزوراء - الوصل 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN SPORTS 3 عبدالله الغامدي الكأس 7 يزن اللبابنة

دوري يلو السعودي - الجولة 21