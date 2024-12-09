تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 حيث عودة ليالي الأبطال من جديد، التي نتابع فيها الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آوروبا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 "10-12-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جيرونا - ليفربول 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 خليل البلوشي دينامو زغرب - سيلتك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي أتالانتا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عامر الخوذيري سالزبورج - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 أحمد البلوشي باير ليفركوزن - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 عصام الشوالي شاختار - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 علي سعيد الكعبي لايبزيج - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 علي محمد علي كلوب بروج - سبورتينج لشبونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 نوفل باشي بريست - ايندهوفن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 أحمد عبده

دوري يلو السعودي - الجولة 13