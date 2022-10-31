جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تعود يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، مباريات بطولات الأندية الأوروبية، حيث تقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد البطولات الأوروبية، والعربية.

وتنطلق يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

وعلى المستوى الأوروبي، تنطلق الثلاثاء 1 نوفمبر مباريات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 بإقامة ثماني مباريات.

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة ليفربول الإنجليزي أمام نابولي الإيطالي، ومواجهة بورتو البرتغالي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما عربيًا، فتتواصل الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة مباراتين، حيث يحل سموحة ضيفًا على حرس الحدود، ويلعب البنك الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 "01-11-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة بورتو - أتلتيكو مدريد 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium باير ليفركوزن - كلوب بروج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليفربول - نابولي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مارسيليا - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بايرن ميونخ - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium فيكتوريا بلزن - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سبورتينج لشبونة - آينتراخت فرانكفورت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 رينجرز - أياكس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 XTRA

الدوري المصري - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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