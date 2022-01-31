جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

يستمر يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بإقامة مباريات في تصفيات قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية، كما تقام أيضًا مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وفي قارة آسيا، تقام الثلاثا 1 فبراير 2022، مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، حيث تقام ست مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية من المرحلة الثالثة.

أبرز المباريات ستكون المواجهة الحاسمة بين السعودية واليابان ضمن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى المباراة العربية بين لبنان والعراق.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

أما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، تقام مباراة واحدة مساء الثلاثاء، تجمع بين بوليفيا وتشيلي.

كما تقام كذلك ثلاث مباريات ضمن الجولة الختامية من دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية، أبرزها مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 "01-2-2022"

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم - المرحلة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان - السعودية 12:15 مصر، 13:15 السعودية Abu Dhabi Sports Asia / SSC لبنان - العراق 14:00 مصر، 15:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia / SSC فيتنام - الصين 14:00 مصر، 15:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia / SSC سوريا - كوريا الجنوبية 16:00 مصر، 17:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia / SSC إيران - الإمارات 16:30 مصر، 17:30 السعودية Abu Dhabi Sports Asia / SSC عمان - أستراليا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Abu Dhabi Sports Asia / SSC

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة بوليفيا - تشيلي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports فاركو - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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