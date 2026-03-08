Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-WC-CLUB-2025-MATCH36-PORTO-AHLYAFP
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد من أي مكان في العالم عبر
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة الدوري المصري عبر منصات "كورة بلس".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 مارس 2026 "09-03-2026"

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 18

stc tv JawwyGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
النصر - النجمة22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 3عبدالله المحيسن
نيوم - الشباب22:00 السعودية، 23:00 الإماراتstc tv sports HD 4عبدالعزيز السبر

الدوري الإيطالي - الجولة 28

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
لاتسيو - ساسولو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvمحمد الشامسي

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إسبانيول - ريال أوفييدو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3محمد بركات

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وست هام - برينتفورد22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد عبده

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
طلائع الجيش - الأهلي21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 1أيمن الكاشف
البنك الأهلي - بيراميدز21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport 2محمد مصطفى عفيفي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0