جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات

تتوقف عجلة كرة القدم في دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى، بعد أسبوع حافل بالمباريات القوية، بسبب انطلاق فترة التوقف الدولي أكتوبر 2023.

ورغم ذلك، فإن إثارة كرة القدم ستتواصل مع مباريات قوية أخرى في بلدان مختلفة، حيث تتواصل مباريات الدوري البرازيلي بالفعل قبل انطلاق التوقف الدولي.

وتقام فجر الإثنين 9 أكتوبر عدد من المباريات القوية في الجولة 26 من الدوري البرازيلي، حيث سيكون أمام جمهور برشلونة الإسباني متابعة نجمه المنتظر فيتور روكي الذي يلعب في صفوف أتتيكو باراناينسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023 "09-10-2023"

الدوري البرازيلي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو باراناينسي - براجانتينو 00:30 السعودية ومصر غير مذاعة عربيًا فورتاليزا - أمريكا مينيرو 00:30 السعودية ومصر غير مذاعة عربيًا أتلتيكو مينيرو - كوريتيبا 00:30 السعودية ومصر غير مذاعة عربيًا

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