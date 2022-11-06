جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الإثنين مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تختتم الإثنين 7 نوفمبر مباريات الجولة 13 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بمباراة واحدة يحل فيها ريال مدريد ضيفًا على رايو فاييكانو.

أما على الصعيد العربي، فتنطلق الإثنين مباريات الجولة 11 في منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى يحل فيها الرياض ضيفًا على الجبلين، أما في المباراة الثانية يستضيف نادي الساحل نظيره القادسية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022 "07-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة الجبلين - الرياض 18:00 السعودية، 17:00 مصر KSA Sports الساحل - القادسية 19:35 السعودية، 18:35 مصر KSA Sports

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