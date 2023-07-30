جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات وكأس الملك سلمان وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة أربع مباريات مرتقبة.

هذا بجانب انطلاق اليوم الثاني للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين يوليو 2023 "31-07-2023"

كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة الوحدة - شباب بلوزداد 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الشباب - الزمالك 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الرجاء - الكويت 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات SSC Sports

شاهد VIP الاتحاد المنستيري - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات SSC Sports

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كأس العالم للسيدات - دور المجموعات