جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تهدأ وتيرة المباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 كعادة يوم الإثنين في كل أسبوع، حيث يتراجع عدد المباريات مع نهاية منافسات عطلة الأسبوع في أوروبا، إيذانًا بدخول أيام البطولات القارية.

لكن وعلى الرغم من هدوء المباريات في أوروبا، إلا أن كرة القدم لا تتوقف، حيث تقام العديد من المباريات في عدد من البطولات الأوروبية، وتحديدًا الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الإسباني.

ويختتم الإثنين مباريات الجولة التاسعة من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإنجليزي بإقامة مباراة واحدة، حيث يحل نوتنجهام فورست ضيفًا على ليستر سيتي.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث يختتم الإثنين أيضًا منافسات الجولة السابعة في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني بإقامة مباراة واحدة، تجمع بين رايو فاييكانو وإلتشي.

أما في إيطاليا، فيختتم مساء الإثنين منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، حيث يستضيف هيلاس فيرونا نظيره أودينيزي.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022 "03-10-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليستر سيتي - نوتنجهام فورست 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - إلتشي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة