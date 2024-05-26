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مباريات اليوم على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والمباريات العربية

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، والتي يلتقي فيها الهلال مع الوحدة، والأهلي مع الفيحاء، بالإضافة إلى قمة الختام بين النصر والاتحاد.

وفي الدوري وفي الدوري المصري سيلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع الجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 "27-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
التعاون - الاتفاق21:00 السعودية ومصرSSC Sportعبد الله الحربي
الحزم - أبها21:00 السعودية ومصرSSC Sportمحمد الخامسي
النصر - الاتحاد21:00 السعودية ومصرSSC Sportمشاري القرني
الشباب - الفتح21:00 السعودية ومصرSSC Sportعبد الله المحيسن
الطائي - الأخدود21:00 السعودية ومصرSSC Sportخالد المديفر
الخليج - الرياض21:00 السعودية ومصرSSC Sportجعفر الصليح
ضمك - الرائد21:00 السعودية ومصرSSC Sportسليمان الشريف
الوحدة - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC Sportعيسى الحربين
الأهلي - الفيحاء21:00 السعودية ومصرSSC Sportفارس عوض

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
بيراميدز - الجونة16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2أيمن الكاشف
الاتحاد السكندري - الزمالك19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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