تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والمباريات العربية

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 حيث نتابع مواجهات الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، والتي يلتقي فيها الهلال مع الوحدة، والأهلي مع الفيحاء، بالإضافة إلى قمة الختام بين النصر والاتحاد.

وفي الدوري وفي الدوري المصري سيلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري، وبيراميدز مع الجونة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 "27-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق التعاون - الاتفاق 21:00 السعودية ومصر SSC Sport عبد الله الحربي الحزم - أبها 21:00 السعودية ومصر SSC Sport محمد الخامسي النصر - الاتحاد 21:00 السعودية ومصر SSC Sport مشاري القرني الشباب - الفتح 21:00 السعودية ومصر SSC Sport عبد الله المحيسن الطائي - الأخدود 21:00 السعودية ومصر SSC Sport خالد المديفر الخليج - الرياض 21:00 السعودية ومصر SSC Sport جعفر الصليح ضمك - الرائد 21:00 السعودية ومصر SSC Sport سليمان الشريف الوحدة - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC Sport عيسى الحربين الأهلي - الفيحاء 21:00 السعودية ومصر SSC Sport فارس عوض

الدوري المصري - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بيراميدز - الجونة 16:00 مصر والسعودية OnTime Sports 2 أيمن الكاشف الاتحاد السكندري - الزمالك 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن

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