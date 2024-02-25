جدول مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 "26-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الاتفاق - الهلال 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC SPORT 1 HD علي سعيد الكعبي شاهد SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD أحمد النفيسة الاتحاد - الوحدة 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي شاهد SSC SPORT 5 HD رؤوف خليف SSC SPORT 1 SD عائد العصيمي

كأس الرابطة الإنجليزية - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق تشيلسي - ليفربول 18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق وست هام - برينتفورد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جيرونا - رايو فاييكانو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق روما - تورينو 20:30 السعودية، 19:30 مصر AD Sports Premium 1

StarzPlay بلال علام

محمد أبو كبده فيورنتينا - لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

StarzPlay بدر الدين روابح

غازي العمري

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الخلود - العربي 16:00 السعودية، 15:00 مصر السعودية الرياضية 1 عبد المجيد الحربي الصفا - العين 18:15 السعودية، 17:15 مصر السعودية الرياضية 2 علي آل المحسن جدة - الجبلين 19:00 السعودية، 18:00 مصر السعودية الرياضية 1 هاني الشهري

الدوري المصري - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الجونة - الإسماعيلي 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 1 محمد سيد عفيفي زد - إنبي 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 2 محمد محمود عفيفي المقاولون العرب - المصري البورسعيدي 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 أيمن الكاشف

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