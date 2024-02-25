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مباريات اليوم 25 فبراير 2024 على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني – الليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 حيث تستمر مباريات الدوري السعودي، وكذلك تستمر جولة جديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 26 فبراير 2024 "26-02-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الاتفاق - الهلال17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC SPORT 1 HDعلي سعيد الكعبي
شاهد
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDأحمد النفيسة
الاتحاد - الوحدة20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
شاهد
SSC SPORT 5 HDرؤوف خليف
SSC SPORT 1 SDعائد العصيمي

كأس الرابطة الإنجليزية - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - ليفربول18:00 السعودية، 17:00 مصرbeIN SPORTS 1حفيظ دراجي

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - برينتفورد23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1حسن العيدروس

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جيرونا - رايو فاييكانو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
روما - تورينو20:30 السعودية، 19:30 مصرAD Sports Premium 1
StarzPlay		بلال علام
محمد أبو كبده
فيورنتينا - لاتسيو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		بدر الدين روابح
غازي العمري

دوري يلو السعودي - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الخلود - العربي16:00 السعودية، 15:00 مصرالسعودية الرياضية 1عبد المجيد الحربي
الصفا - العين18:15 السعودية، 17:15 مصرالسعودية الرياضية 2علي آل المحسن
جدة - الجبلين19:00 السعودية، 18:00 مصرالسعودية الرياضية 1هاني الشهري

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الجونة - الإسماعيلي17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 1محمد سيد عفيفي
زد - إنبي17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 2محمد محمود عفيفي
المقاولون العرب - المصري البورسعيدي20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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