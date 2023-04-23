جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Cristiano Ronaldo Nassr 2023Getty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقون ..

ينتظر عشاق جماهير كرة القدم يومًا ساخنًا عربيًا وعالميًا والترقب حاضر في كل المواجهات.

البداية من مواجهة نصف نهائي كأس الملك بين النصر والوحدة، من أجل حجز مقعد لمواجهة الهلال في المباراة النهائية.

كما تقام مباراة تجمع بين روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي، تعد بالكثير من الندية والمتعة.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 24 أبريل 2023 "24-04-2023"

كأس الملك - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
النصر - الوحدة21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد VIPبلال علام

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتالانتا - روما20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS Premium محمد أبو كبده

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  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
366017 الأصوات

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