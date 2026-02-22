جدول مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي، عبر ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي ودوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 "23-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفتح - الأخدود 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية راشد الدوسري القادسية - الاتفاق 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الشباب - الرياض 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية خالد المديفر ضمك - الأهلي 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية مشاري القرني

الدوري الإنجليزي - الجولة 27

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إيفرتون - مانشستر يونايتد السعودية 23:00، الإمارات 00:00 beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الاتحاد - التعاون 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 أحمد النفيسة النصر - الفتح 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 فهد إبراهيم

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ألافيس - جيرونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 باسم الزير

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة فيورنتينا - بيزا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv بولونيا - أودينيزي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري المصري الممتاز - الجولة 19