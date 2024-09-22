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Al Ettifaq v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والخامسة في الدوري الإيطالي,

كما يستمر خوض مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025، وأبرزها واجهة النصر والحزم بجانب الأهلي والجندل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

المباراة التالية

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 "23-09-2024"

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الفيحاء - الباطن18:30 مصر والسعوديةSSC NEWS HD-
الحزم - النصر18:35 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDعبدالله الغامدي
محمد حسين
الطائي - الخليج18:45 مصر والسعوديةSSC SPORT 4 HDأحمد النفيسة
الأهلي - الجندل21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDمشاري القرني
الاتفاق - العدالة21:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDراشد الدوسري

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال بيتيس - مايوركا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3 HDمحمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أتالانتا - كومو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1بلال علام

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