تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والخامسة في الدوري الإيطالي,

كما يستمر خوض مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس الملك السعودي 2024-2025، وأبرزها واجهة النصر والحزم بجانب الأهلي والجندل.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 "23-09-2024"

كأس الملك السعودي - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيحاء - الباطن 18:30 مصر والسعودية SSC NEWS HD - الحزم - النصر 18:35 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD عبدالله الغامدي محمد حسين الطائي - الخليج 18:45 مصر والسعودية SSC SPORT 4 HD أحمد النفيسة الأهلي - الجندل 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD مشاري القرني الاتفاق - العدالة 21:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD راشد الدوسري

الدوري الإسباني - الجولة السادسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال بيتيس - مايوركا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة