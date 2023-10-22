جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد الغنام
Karim Benzema_Al Ittihad(C)Getty Images
دوري أبطال آسياالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الإسباني - لا ليجاالهلال v مومباي سيتيالهلالمومباي سيتيالسد القطري v الفيصليالسد القطريالفيصلينوبهار نمنغن v ناساجي مازانداراننوبهار نمنغنناساجي مازاندارانالإتحاد v القوة الجويةالإتحادالقوة الجويةالشارقة v ناساف كارشيالشارقةناساف كارشيأولماليك v سباهانأولماليكسباهانتوتنهام v فولهامتوتنهامفولهامفيورنتينا v إمبوليفيورنتيناإمبوليأودينيزي v ليتشيأودينيزيليتشيفالنسيا v قادشفالنسياقادش

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة مباريات البطولات الآسيوية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 حيث نتابع انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث نشهد عدد من المباريات المرتقبة، مثل النصر السعودي والدحيل القطري، والهلال السعودي أمام مومباي الهندي، وعدد آخر من المباريات المرتقبة.

كما سنكون على موعد مع أكثر من لقاء هام ما بين الدوري الإسباني حيث يلعب فالنسيا ضد قادش، ثم الدوري الإيطالي حيث تقام مباراتين أبرزهما مواجهة أودينيزي وليتشي، أما في الدوري الإنجليزي، فيبحث توتنهام عن استعادة الصدارة حين يستضيف فولهام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 "23-10-2023"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
الاتحاد - القوة الجوية19:00 السعودية، 20:00 الإماراتحسن العيدروس
عبد الله الحربي
رؤوف خليف		beIN Sports AFC 1 HD

ٍٍSSC HD

الشارقة - ناساف19:00 السعودية، 20:00 الإمارات-beIN Sports AFC 3 HD
الهلال - مومباي سيتي21:00 السعودية، 22:00 الإمارات-beIN Sports AFC 2 HD
السد - الفيصلي21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN Sports AFC HD

الدوري الإسباني - الجولة 10

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
فالنسيا - قادش22:00 مصر والسعوديةجواد بدةbeIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
توتنهام - فولهام22:00 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 9

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
أودينيزي - ليتشي19:30 مصر والسعودية-AD SPORTS Premium 1
Starz Play App
فيورنتينا - إمبولي21:45 مصر والسعودية-AD SPORTS Premium 1
Starz Play App

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