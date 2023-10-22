تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 في دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة مباريات البطولات الآسيوية وكذلك الدوريات والبطولات الأوروبية الكبرى.

ونستعرض معكم مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 حيث نتابع انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث نشهد عدد من المباريات المرتقبة، مثل النصر السعودي والدحيل القطري، والهلال السعودي أمام مومباي الهندي، وعدد آخر من المباريات المرتقبة.

كما سنكون على موعد مع أكثر من لقاء هام ما بين الدوري الإسباني حيث يلعب فالنسيا ضد قادش، ثم الدوري الإيطالي حيث تقام مباراتين أبرزهما مواجهة أودينيزي وليتشي، أما في الدوري الإنجليزي، فيبحث توتنهام عن استعادة الصدارة حين يستضيف فولهام.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 "23-10-2023"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الاتحاد - القوة الجوية 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات حسن العيدروس

عبد الله الحربي

رؤوف خليف beIN Sports AFC 1 HD ٍٍSSC HD الشارقة - ناساف 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات - beIN Sports AFC 3 HD الهلال - مومباي سيتي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - beIN Sports AFC 2 HD السد - الفيصلي 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports AFC HD

الدوري الإسباني - الجولة 10

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة فالنسيا - قادش 22:00 مصر والسعودية جواد بدة beIN Sports HD 3

الدوري الإنجليزي - الجولة 9

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة توتنهام - فولهام 22:00 مصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 9