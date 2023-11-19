جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Italy MacedoniaGetty
تصفيات كأس أوروباتصفيات أفريقيا لكأس العالم

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أهمها مباراة إيطاليا وأوكرانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 "20-11-2023"

تصفيات يورو 2024 - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوكرانيا - إيطاليا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 1
مقدونيا الشمالية - إنجلترا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 2
التشيك - مولدوفا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 3
ألبانيا - جزر فارو21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4
أيرلندا الشمالية - الدنمارك21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 5
سلوفينيا - كازاخستان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 6
سان مارينو - فنلندا21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 8

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جيبوتي - غينيا بيساو15:00 مصر، 16:00 السعوديةSSC1 HD
جامبيا - ساحل العاج18:00 مصر، 19:00 السعوديةSSC1 HD
ليبيريا - غينيا الاستوائية18:00 مصر، 19:00 السعوديةSSC Extra 1 HD
تشاد - مدغشقر21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC Extra 1 HD
سيشيل - كينيا21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC Extra 2 HD
الموضوع يُستكمل بالأسفل

طالع الجدول بالكامل من هنا