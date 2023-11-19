جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والمثيرة في أكثر من بطولة دولية، كالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى مباريات تصفيات اليورو.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 حيث نبدأ بمباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات يورو 2024 والتي ستكون من أهمها مباراة إيطاليا وأوكرانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 "20-11-2023"

تصفيات يورو 2024 - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة أوكرانيا - إيطاليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 مقدونيا الشمالية - إنجلترا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 التشيك - مولدوفا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 ألبانيا - جزر فارو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 أيرلندا الشمالية - الدنمارك 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 سلوفينيا - كازاخستان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 6 سان مارينو - فنلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 8

تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 2

المباراة الموعد القناة الناقلة جيبوتي - غينيا بيساو 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC1 HD جامبيا - ساحل العاج 18:00 مصر، 19:00 السعودية SSC1 HD ليبيريا - غينيا الاستوائية 18:00 مصر، 19:00 السعودية SSC Extra 1 HD تشاد - مدغشقر 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC Extra 1 HD سيشيل - كينيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC Extra 2 HD