جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه عدد من المباريات القوية في نهاية الموسم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 حيث نتابع لقاء يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي، وكذلك تستمر مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 "20-05-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ساليرنيتانا - هيلاس فيرونا 19:30 السعودية ومصر AD Sports Premium 1 غازي العمري بولونيا - يوفنتوس 21:45 السعودية ومصر AD Sports Premium 1 عامر عبد الله

الدوري المصري - الجولة 24