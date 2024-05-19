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Vlahovic Atalanta Juventus Coppa ItaliaGetty
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإيطالي الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه عدد من المباريات القوية في نهاية الموسم.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 حيث نتابع لقاء يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي، وكذلك تستمر مباريات الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 "20-05-2024"

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ساليرنيتانا - هيلاس فيرونا19:30 السعودية ومصرAD Sports Premium 1غازي العمري
بولونيا - يوفنتوس21:45 السعودية ومصرAD Sports Premium 1عامر عبد الله

الدوري المصري - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
المصري - إنبي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد عفيفي
زد - الاتحاد السكندري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
المقاولون العرب - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد البوشي

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