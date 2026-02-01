جدول مباريات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

في الدوري الإنجليزي يلعب سندرلاند أمام بيرنلي، ويواجه مايوركا نظيره إشبيلية في الدوري الإسباني، بينما في الدوري الإيطالي، يلعب أودونيزي، أمام روما.

وفي دوري روشن السعودي، ضمن منافسات الجولة 20، يواجه النصر نظيره الرياض ويُختتم اليوم بديربي السعودية وكلاسيكو الأهلي والهلال.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي عبر ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 "02-02-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الرياض - النصر 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية 2 مشاري القرني الهلال - الأهلي 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 1 فارس عوض الأخدود - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية 3 محمد حسين

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 13

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سندرلاند - بيرنلي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مايوركا - إشبيلية 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أودينيزي - روما 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv عيسى الحربين

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 20