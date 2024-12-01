تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأسيوية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإيطالي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا والدوري الإسباني.

كما يمكن متابعة بث مباريات دوري أبطال آسيا النخبة من داخل السعودية عبر تطبيق شاهد.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 "02-12-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برسبوليس - الشرطة 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN AFC 1 باسم الزير الرابعة 1 عباس الزركاني الكأس 10 منتصر الأزهري الأهلي - استقلال طهران 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC 2 أحمد البلوشي SSC Extra 1 HD مشاري القرني أحمد النفيسة الرابعة +1 محمد قيس الكأس 11 سمير المعيرفي الوصل - الريان 19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN AFC عبدالله الغامدي الرابعة 2 علاء الزهيري الكأس 9 أحمد الطيب النصر - السد 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN AFC 1 على سعيد الكعبي SSC SPORTS 1 HD عبدالله الحربي الكأس 9 خليل البلوشي أبو ظبي الرياضية آسيا 2 حازم عبد السلام الرابعة 2 حسام الوائلي

دوري يلو السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الفيصلي - الجندل 15:10 السعودية، 14:10 مصر السعودية الرياضية 2 سلطان الحربي النجمة - جدة 15:10 السعودية، 14:10 مصر السعودية الرياضية 3 عبدالمجيد الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إشبيلية - أوساسونا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة روما - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري المصري - الجولة 4