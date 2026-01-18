يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026؟

مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي منقولة حصرياً عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وعبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.

أما مباريات الدوري الإيطالي فمنقولة عبر stc tv.

وإن كنت ترغب في مشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الإثنين 19 يناير 2026 "19-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برايتون - بورنموث 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إلتشي - إشبيلية 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 أحمد عبده

الدوري الإيطالي - الجولة 21

