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Marcel Sabitzer Austria Kylian Mbappe France(C)Getty Images
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتازرومانيا v أوكرانيارومانياأوكرانيابلجيكا v سلوفاكيابلجيكاسلوفاكياالنمسا v فرنساالنمسافرنساالجونة v National BankالجونةNational Bankالاسماعيلي v إنبيالاسماعيليإنبيالزمالك v المصريالزمالكالمصري

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 "17-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رومانيا - أوكرانيا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxجواد بدة
بلجيكا - سلوفاكيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxعصام الشوالي
النمسا - فرنسا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الجونة - البنك الأهلي16:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
الإسماعيلي - إنبي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد الكواليني
الزمالك - المصري19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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