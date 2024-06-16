جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024، وتجرى مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 17 يونيو 2024 "17-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رومانيا - أوكرانيا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max جواد بدة بلجيكا - سلوفاكيا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max عصام الشوالي النمسا - فرنسا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max عامر الخوذيري

الدوري المصري - الجولة 26