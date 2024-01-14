جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Riyad Mahrez Algeria 2024Getty
كأس آسياكأس أمم إفريقياالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 حيث تستمر بطولة كأس أمم آسيا، والتي تستضيفها قطر، وكذلك تستمر بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 يناير 2024 "15-01-2024"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كأس أمم آسيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
كوريا الجنوبية - البحرين14:30 السعودية، 15:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		أحمد البلوشي
هيسى الحربين
إندونسيا - العراق17:30 السعودية، 18:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 2
SSC		مصطفى ناظم العلوان
جعفر الصليح
ماليزيا - الأردن20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN ASIAN CUP 1
SSC		حسن العيدروس
حاتم بطيشة

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
السنغال - جامبيا16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN AFCON 1علي محمد علي
الكاميرون - غينيا19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN AFCON 1نوفل باشي
الجزائر - أنجولا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN AFCON 1حفيظ الدراجي

الدوري الإيطالي - 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أتالانتا - فروسينوني22:45 السعودية، 21:45 مصرStarzPlayغازي العمري

طالع الجدول بالكامل من هنا

اختيارات المحررين