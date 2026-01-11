تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الجولة 19 من الدوري الإسباني وفيها يلعب إشبيلية مع سيلتا فيجو.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب ليفربول مع بارنسلي.

وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة يوفنتوس أمام كريمونيسي، وجنوى مع كالياري.

وتنطلق مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، والتي سنكون فيها على موعد مع قمة الكرة السعودية بين الهلال والنصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026؟

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 "12-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الحزم - النجمة18:10 السعودية، 19:10 الإماراتثمانية
الاتفاق - الخليج20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية
الهلال - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إشبيلية - سيلتا فيجو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 3جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 20

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقناة الناقلة
جنوى - كالياري23:00 السعودية، 21:30 الإماراتstc tv
يوفنتوس - كريمونيسي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 64

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليفربول - بارنسلي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORTS 2حفيظ دراجي

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باريس سان جيرمان - باريس إف سي23:10 السعودية، 00:10 الإماراتbeIN SPORTS 1عامر الخوذيري

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1 
المقاولون العرب - إنبي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2 
البنك الأهلي - الإسماعيلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1 

دوري يلو السعودي - الجولة السادسة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العربي - الجبلين15:30 السعودية، 16:30 الإماراتثمانية
الطائي - الباطن15:40 السعودية، 16:40 الإماراتثمانية
العلا - الجبيل15:50 السعودية، 16:50 الإماراتثمانية
الوحدة - الجندل18:35 السعودية، 19:35 الإماراتثمانية

طالع الجدول بالكامل من هنا

