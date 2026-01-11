جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الجولة 19 من الدوري الإسباني وفيها يلعب إشبيلية مع سيلتا فيجو.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي، يلعب ليفربول مع بارنسلي.

وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة يوفنتوس أمام كريمونيسي، وجنوى مع كالياري.

وتنطلق مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، والتي سنكون فيها على موعد مع قمة الكرة السعودية بين الهلال والنصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية والدوري الإسباني، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يناير 2026 "12-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة الحزم - النجمة 18:10 السعودية، 19:10 الإمارات ثمانية الاتفاق - الخليج 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية الهلال - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إشبيلية - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - كالياري 23:00 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv يوفنتوس - كريمونيسي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 64

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليفربول - بارنسلي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي

كأس فرنسا - دور الـ 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باريس سان جيرمان - باريس إف سي 23:10 السعودية، 00:10 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 1 المقاولون العرب - إنبي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Sport 2 البنك الأهلي - الإسماعيلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Sport 1

دوري يلو السعودي - الجولة السادسة عشرة