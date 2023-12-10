جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

بلال محمد
Malcom_Al Hilal(C)Getty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود كأس الملك السعودي الذي يشتعل حماساً في المراحل الأخيرة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 حيث نتابع ربع نهائي كأس الملك السعودي، إذ يلعب الهلال مع التعاون، وقمة تجمع بين النصر والشباب.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها رايو فاييكانو وسيلتا فيجو، كذلك في الدوري الإيطالي سيلعب إمبولي مع ليتشي، وكالياري مع ساسوولو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 "11-12-2023"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أبها - الخليج15:30 السعودية، 14:30 مصرSSC 1 HD, SDعيسى الحربين
الهلال - التعاون17:45 السعودية، 16:45 مصرSSC Extra 1 HD, SDفارس عوض
الشباب - النصر21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC 1 HD, SDعلي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
رايو فاييكانو - سيلتا فيجو23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3نوفل باشي
غرناطة - أتلتيك بيلباو*23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD منتصر الأزهري

*استكمال المباراة بداية من الدقيقة 11 وتقدم بيلباو بهدف نظيف

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
إمبولي - ليتشي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1ميشيل سعد
كالياري - ساسوولو22:45 السعودية، 21:45 مصرAD SPORTS Premium 1
محمد أبو كبدة

دوري يلو السعودي - الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
القيصومة - القادسية15:00 السعودية، 14:00 مصرالسعودية الرياضية 1محمد النعمي
الجبلين - البكيرية15:20 السعودية، 14:20 مصرالسعودية الرياضية 2مشعل الشمري

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