جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة وأبرز المعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود كأس الملك السعودي الذي يشتعل حماساً في المراحل الأخيرة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 حيث نتابع ربع نهائي كأس الملك السعودي، إذ يلعب الهلال مع التعاون، وقمة تجمع بين النصر والشباب.

كما سنتابع أيضاً مباراة وحيدة في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي يلتقي فيها رايو فاييكانو وسيلتا فيجو، كذلك في الدوري الإيطالي سيلعب إمبولي مع ليتشي، وكالياري مع ساسوولو.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 "11-12-2023"

كأس الملك السعودي - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق أبها - الخليج 15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC 1 HD, SD عيسى الحربين الهلال - التعاون 17:45 السعودية، 16:45 مصر SSC Extra 1 HD , SD فارس عوض الشباب - النصر 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 HD, SD علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق رايو فاييكانو - سيلتا فيجو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 نوفل باشي غرناطة - أتلتيك بيلباو* 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD منتصر الأزهري

*استكمال المباراة بداية من الدقيقة 11 وتقدم بيلباو بهدف نظيف

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق إمبولي - ليتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميشيل سعد كالياري - ساسوولو 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD SPORTS Premium 1

محمد أبو كبدة

دوري يلو السعودي - الجولة 13