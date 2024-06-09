جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية قبل انطلاق بطولتي كوبا أمريكا، واليورو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 "10-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق غينيا بيساو - مصر 19:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD

OnTime Sports 1 حاتم بطيشة

مؤمن حسن أوغندا - الجزائر 19:00 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD فهد العتيبي

مباريات ودية