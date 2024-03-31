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مباريات اليوم 1 أبريل 2024 على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – الليجاالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوري السعودي، وكذلك تنتهي مباريات الجولات الدوريات الأوروبية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الإثنين 1 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أبريل "01-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الحزم - ضمك22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 2 HDمحمد الخامسي
الرائد - الخليج22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 1 HDخالد المديفر
الأهلي - الاتحاد

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HDفارس عوض

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فياريال - أتلتيكو مدريد20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN SPORTS 3حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بولونيا - ساليرنيتانا12:30 مصر، 13:30 السعوديةAD Sports Premium 1
كالياري - هيلاس فيرونا15:00 مصر، 16:00 السعوديةAD Sports Premium 1
ساسوولو - أودينيزي15:00 مصر، 16:00 السعوديةAD Sports Premium 2
ليتشي - روما18:00 مصر، 19:00 السعوديةAD Sports Premium 1
إنتر - ليتشي20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD Sports Premium 1

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

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