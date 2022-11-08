جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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De Bruyne Manchester City Chelsea 2022Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آكأس رابطة الدوري الإنجليزيالدوري الألماني - بوندسليجاقراءات طويلةإشبيلية vs ريال سوسيدادإشبيليةريال سوسيدادألميريا vs خيتافيألميرياخيتافيإسبانيول vs فياريالإسبانيولفياريالمايوركا vs أتليتكو مدريدريال مايوركاأتليتكو مدريدساسوولو vs روماساسوولوروماليتشي vs أتالانتاليتشيأتالانتاتورينو vs سامبدورياتورينوسامبدورياإنتر ميلان vs بولونياإنتر ميلانبولونيافيورنتينا vs ساليرنيتانافيورنتيناساليرنيتاناكولن vs باير ليفركوزنكولنباير ليفركوزنشالكه 04 vs ماينتسشالكه 04ماينتسلايبزيج vs فرايبورجلايبزيجفرايبورجآينتراخت فرانكفورت vs هوفنهايمآينرتخت فرانكفورتهوفنهايمأونيون برلين vs أوجسبورجيونيون برلينأوجسبورجليفربول vs ديربي كاونتيليفربولديربي كاونتيمانشستر سيتي vs تشيلسيمانشستر سيتيتشيلسيأرسنال vs برايتونأرسنالبرايتونساوثامبتون vs شيفيلد وينيزدايساوثهامبتونشيفيلد وينيزداينيوكاسل vs كريستال بالاسنيوكاسلكريستال بالاسنوتينغهام فورست vs توتنهامنوتنغهام فورستتوتنهامولفرهامبتون vs ليدز يونايتدولفرهامبتونليدز يونايتدوست هام vs بلاكبيرن روفرزوست هامبلاكبيرن روفرز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الأربعاء مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية المختلفة.

البداية ستكون من إنجلترا، حيث تقام الأربعاء 9 نوفمبر مجموعة من المباريات ضمن الدور الثالث في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث نشهد ثماني مباريات مساء الأربعاء، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي

وبالانتقال إلى الدوري الإسباني، تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بإقامة أربع مباريات، أبرزها مواجهتي إشبيلية أمام ريال سوسييداد، وريال مايوركا وأتلتيكو مدريد.

أما في إيطاليا، فتتواصل مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة خمس مباريات، أبرزها مباراتي ساسوولو ضد روما، وإنتر أمام بولونيا.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تتواصل أيضًا مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بإقامة خمس مباريات، أهمها مواجهة كولن ضد باير ليفركوزن.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 "09-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ألميريا - خيتافي20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports HD 3 English
إشبيلية - ريال سوسييداد20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD
إسبانيول - فياريال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD
ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ساسوولو - روما19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
ليتشي - أتالانتا19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 2
إنتر - بولوينا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1
فيورنتينا - ساليرنيتانا21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarz Play App
تورينو - سامبدوريا21:45 مصر، 22:45 السعوديةStarz Play App

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كولن - باير ليفركوزن19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD
لايبزيج - فرايبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Connect
أونيون برلين - أوجسبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD
آينتراخت فرانكفورت - هوفنهايم21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 4 HD
شالكه - ماينتس21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Connect

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين - الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - تشيلسي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - ديربي كاونتي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
نوتنجهام فورست - توتنهام22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium

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