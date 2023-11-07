جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد مجدي
Takehiro Tomiyasu Arsenal Yousseff En-Nesyri Sevilla(C)Getty Images
دوري أبطال آسيادوري أبطال أوروباكأس الاتحاد الآسيوي للأنديةالدوري المصري الممتازدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري التونسي - الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية، خاصة في وجود دوري الأبطال الأوروبي والآسيوي الذي يشتعل حماساً في مرحلة المجموعات.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 حيث نتابع الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2023-2024، كما سنتابع أيضاً الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي سنشهد فيها الكثير من المباريات الهامة والقوية.

ولن ينتهي اليوم عند هذا الحد، فهناك أيضاً مباريات دوري يلو السعودي والدوريين المصري والتونسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2023 "08-11-2023"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات (الجولة 4)

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ميلبورن سيتي - بوريرام يونايتد12:00 السعودية، 11:00 مصرنوفل باشي
فهد العنزي		beIN Sports AFC 1 HD
SSC HD
يوهانج ستارز - أوراوا ريد دياموندز13:00 السعودية، 12:00 مصر-beIN Sports AFC
فنتفوريت كوفو - تشجيانج بروفيشنال إف سي13:00 السعودية، 12:00 مصرمحمد مبروكي

عبد العزيز السبر

beIN Sports AFC
SSC HD
جوهور دارول تاكزيم - أولسان هيونداي13:00 السعودية، 12:00 مصر-beIN Sports AFC
ليون سيتي سايلورس - جيونبك هيونداي موتورز13:00 السعودية، 12:00 مصر-beIN Sports AFC
هانوي إف سي - ووهان ثرى تاونس15:00 السعودية، 14:00 مصر-beIN Sports AFC
بانكوك يونايتد - كيتشي15:00 السعودية، 14:00 الإمارات-beIN Sports AFC

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات (الجولة 4)

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
ريال سوسييداد - بنفيكا20:45 السعودية، 19:45 مصر-beIN Sports HD 3
نابولي - أونيون برلين20:45 السعودية، 19:45 مصرحسن العيدروسbeIN Sports HD 2
كوبنهاجن - مانشستر يونايتد23:00 السعودية، 22:00 مصر-beIN Sports HD 2
بايرن ميونخ - جالطة سراي23:00 السعودية، 22:00 مصر-beIN Sports HD 5
ريد بول سالزبورج - إنتر23:00 السعودية، 22:00 مصر-beIN Sports HD 4
ريال مدريد - سبورتنج براجا23:00 السعودية، 22:00 مصرحفيظ دراجيbeIN Sports HD 1
آرسنال - إشبيلية23:00 السعودية، 22:00 مصر-beIN Sports HD 3
بي إس في أيندهوفن - لانس23:00 السعودية، 22:00 مصر-beIN Sports HD 6

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القادسية - العربي17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية
الخلود - الفيصلي18:00 السعودية، 17:00 مصرالسعودية الرياضية
جدة - العروبة18:20 السعودية، 17:20 مصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيراميكا كليوباترا - الأهلي16:00 مصر، 17:00 السعوديةأون تايم سبورتس

الدوري التونسي - المجموعة 2

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنزرتي - الترجي15:30 مصر، 16:30 السعوديةTelevision Tunisienne 1

كأس الاتحاد الآسيوي - دور المجموعات (الجولة 4)

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ستاليون لاجونا - تيرينجانو10:00 مصر، 11:00 السعوديةBEIN SPORTS
بالي يونايتد - سنترال كوست مارينرز12:00 مصر، 13:00 السعوديةBEIN SPORTS

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