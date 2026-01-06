جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، حيث تستمر مواجهات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، والجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة هامة للغاية في مسار موسم برشلونة حين يلاقي أتلتيك بيلباو على ملعب الإنماء لحساب السوبر الإسباني.

بالاضافة إلى استئناف مواجهات الجولة الخامسة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي وكأس آسيا تحت 23 عامًا عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 "07-01-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 21

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - توتنهام 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 8 عصام الشوالي برينتفورد - سندرلاند 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 7 باسم الزير كريستال بالاس - أستون فيلا 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 نوفل باشي إيفرتون - وولفرهامبتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 أحمد عبده فولهام - تشيلسي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 علي محمد علي مانشستر سيتي - برايتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي بيرنلي - مانشستر يونايتد 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 2 علي سعيد الكعبي نيوكاسل - ليدز يونايتد 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 6 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - أتالانتا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv - نابولي - هيلاس فيرونا 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv محمد الشامسي لاتسيو - فيورنتينا 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فيصل الهندي بارما - إنتر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv أحمد الحامد تورينو - أودينيزي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv -

السوبر الإسباني - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - أتلتيك بيلباو 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ثمانية فارس عوض

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة الرائد - العلا 15:30 السعودية، 16:30 الإمارات ثمانية الزلفي - جدة 15:40 السعودية، 16:40 الإمارات ثمانية الجندل - الطائي 15:40 السعودية، 16:40 الإمارات ثمانية

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة الأولى