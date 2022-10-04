جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم، وذلك مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، باستمرار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لموسم 2022-23، بالإضافة إلى مباريات على الصعيد العربي في دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونشهد يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، مجموعة قوية من المباريات، سواء في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، أو في دوري يلو.

البداية ستكون من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تقام مساء الأربعاء ثماني مباريات في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة.

المواجهة الأبرز مساء الأربعاء، ستكون المباراة التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي، بالإضافة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني أمام شاختار الأوكراني.

أما على المستوى العربي، تختتم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من منافسات موسم 2022-23 في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" بإقامة ثلاث مباريات.

ويلعب جدة أمام الأهلي، ويحل الساحل ضيفًا على الخلود، ويستضيف العروبة نظيره الفيصلي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 "05-10-2022"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة سالزبورج - دينامو زغرب 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium لايبزيج - سلتيك 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي - ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إشبيلية - بوروسيا دورتموند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English ريال مدريد - شاختار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - كوبنهاجن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra بنفيكا - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

دوري يلو - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الرياض 18:00 السعودية، 17:00 مصر الرياضية السعودية أحد - العربي 18:45 السعودية، 17:45 مصر الرياضية السعودية الأخدود - الشعلة 20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية

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