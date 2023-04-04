جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

يوم هام ومليء بالمباريات المثيرة حول العالم، سواء على مستوى دوري روشن السعودي أو الدوري المصري أو حتى واحدة من أهم مباريات الموسم وهي كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.

على مستوى دوري روشن السعودي يلتقي كل من أبها والتعاون، الباطن والوحدة، إضافة إلى مباراة الطائي والرائد.

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أما على المستوى العالمي فأهم شيء هو نزال برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا لحساب الدور نصف النهائي.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 "05-04-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 22

المباراةالموعد

القناة الناقلة

أبها - التعاون22:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد VIP
الطائي - الرائد22:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد VIP
الباطن - الوحدة22:00 السعودية، 21:00 مصرشاهد VIP

كأس ملك إسبانيا - إياب نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برشلونة - ريال مدريد22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC HD 1

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر يونايتد - برينتفورد22:00 السعودية، 21:00 مصرbeIN Sports HD 1 Premium

الدوري المصري - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - غزل المحلة21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
المقاولون العرب - بيراميدز21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

الدوري المغربي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرجاء - الوداد00:00 المغرب، 21:00 السعوديةالرياضية المغربية

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