جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي والإسباني وكأس فرنسا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا "2" عبر تطبيق TOD.

كذلك يمكن متابعة كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا والدوري الألماني على تطبيق MBC شاهد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 "04-03-2026"

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - تشيلسي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 علي سعيد الكعبي برايتون - آرسنال 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد البلوشي فولهام - وست هام 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 6 جواد بدة مانشستر سيتي - نوتنجهام فورست 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 عصام الشوالي نيوكاسل - مانشستر يونايتد 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق رايو فاييكانو - ريال أوفييدو 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN SPORTS 8 مصطفى ناظم

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هامبورج - باير ليفركوزن 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد رياض الحمروني

كأس ملك إسبانيا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC شاهد عصام عبده

كأس إيطاليا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة لاتسيو - أتالانتا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC شاهد

كأس فرنسا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة لوريان - نيس 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 6 مارسيليا - تولوز 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 8

دوري أبطال آسيا للنخبة - ذهاب ثمن النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيول - فيسل كوبي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 1 عامر الخوذيري جوهور دار التعظيم - هيروشيما 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي

دوري أبطال آسيا "2" - ذهاب ربع النهائي