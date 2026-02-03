جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

يواجه فالنسيا نظيره أتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما يلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ويواجه إنتر نظيره تورينو في كأس إيطاليا، كما تُقام مباريات في دوري يلو والدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026؟

يمكن متابعة كأس الرابطة الإنجليزية وكأس فرنسا عبر تطبيق TOD، ويمكن مشاهدة مباريات كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا على شاهد.

وتستطيع مشاهدة البث المباشر لمباريات دوري يلو عبر ثمانية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026 "04-02-2026"

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مانشستر سيتي - نيوكاسل 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

كأس ملك إسبانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد منير العتيبي فالنسيا - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد أحمد النفيسة

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق إنتر - تورينو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد عصام عبده

الدوري المصري الممتاز - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق زد - المصري 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON SPORT 1 محمد الكواليني سموحة - بيراميدز 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON SPORT 2 أيمن الكاشف كهرباء الإسماعيلية - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON SPORT 1 مؤمن حسن

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأنوار - الجبيل 15:40 السعودية، 16:40 الإمارات ثمانية فهد العنزي الزلفي - الباطن 15:45 السعودية، 16:45 الإمارات ثمانية سلطان الحربي الفيصلي - الجندل 15:45 السعودية، 16:45 الإمارات ثمانية هيثم طحطوح الدرعية - الوحدة 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية خالد المديفر

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة هولشتاين كيل - شتوتجارت 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاهد

كأس فرنسا - دور الـ 16