تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
FBL-AFR-AFCON-2021-2022-ALG-GEQAFP
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب نيوم مع الاتحاد والخلود مع الهلال والشباب مع القادسية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي، ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 "31-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
نيوم - الاتحاد18:25 السعودية، 19:25 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الخلود - الهلال20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الشباب - القادسية20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةمشاري القرني

كأس أمم أفريقيا - الجولة الثالثة 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الجزائر - غينيا الاستوائية17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1حفيظ دراجي
السودان - بوركينا فاسو17:00 المغرب، 19:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2عصام الشوالي
الجابون - كوت ديفوار20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 1محمد المبروكي
موزمبيق - الكاميرون20:00 المغرب، 22:00 السعوديةbeIN SPORTS Max 2أحمد عبده

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراةالموعد القنوات الناقلة
الباطن - أبها15:15 السعودية، 16:15 الإماراتتطبيق ثمانية
الدرعية - الجبيل15:15 السعودية، 16:15 الإماراتتطبيق ثمانية
جدة - البكيرية18:30 السعودية، 19:30 الإماراتتطبيق ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الرابعة

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
بتروجيت - البنك الأهلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2محمد الكواليني
سيراميكا كليوباترا - فاركو17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1محمد الغياتي
زد - حرس الحدود20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد مصطفى عفيفي

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0