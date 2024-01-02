جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في مطلع العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 حيث نتابع مباريات في الدوري الإسباني وكأس السوبر الفرنسي وكأس إيطاليا وأيضًا مباريات في دوري يلو.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 "03-01-2024"

الدوري المغربي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الوداد - الرجاء 17:00 مصر، 18:00 السعودية المغربية الرياضية محمد العدالي

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الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق غرناطة - قادش 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 عادل خلو سيلتا فيجو - ريال بيتيس 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير ريال مدريد - ريال مايوركا 20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 1 محمد بركات جيرونا - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 3 عصام الشوالي

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الجندل - البكيرية 14:35 مصر، 15:35 السعودية السعودية الرياضية الجبلين - العروبة 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية القادسية - هجر 16:40 مصر، 17:40 السعودية السعودية الرياضية

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - ساسوولو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App روما - كريمونيزي 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

Starz Play App

كأس السوبر الفرنسي