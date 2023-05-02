جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 3 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

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اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 يشهد العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 25 من موسم 2022-23، حيث نشهد عددًا من المباريات مثل مواجهة التعاون والاتحاد، والشباب والفتح.

أما في إنجلترا، فتقام الأربعاء مباراتان مؤجلتان، الأولى تجمع بين ليفربول وفولهام، والثانية يستضيف فيها مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد.

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تنطلق الأربعاء مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي بإقامة 8 مباريات دفعة واحدة، يأتي على رأسها مواجهتي لاتسيو وساسوولو، ويوفنتوس أمام ليتشي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم ال أربعاء 3 مايو 2023 "03-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة التعاون - الاتحاد 19:00 السعودية ومصر شاهد VIP الشباب - الفتح 21:30 السعودية ومصر شاهد VIP الوحدة - ضمك 21:30 السعودية ومصر شاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة الشعلة - العين 19:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية العربي - الجبلين 19:10 السعودية ومصر السعودية الرياضية هجر - الأهلي 20:15 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - فولهام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي - وست هام 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - فياريال 20:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - قادش 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - سيلتا فيجو 23:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - سبيتسيا 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 2 يوفنتوس - ليتشي 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 ساليرنيتانا - فيورنتينا 19:00 مصر والسعودية Starz Play App سامبدوريا - تورينو 19:00 مصر والسعودية Starz Play App هيلاس فيرونا - إنتر 22:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 2 لاتسيو - ساسوولو 22:00 مصر والسعودية Starz Play App ميلان - كريمونيزي 22:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - روما 22:00 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري المصري - مباراة مؤجلة

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - المصري 20:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - آينتراخت فرانكفورت 21:45 مصر والسعودية Dubai Sports 2 HD

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