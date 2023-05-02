جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Erling Haaland Manchester City 2022-23Getty Images
دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديالدوري المصري الممتازكأس المانياالتعاون vs الإتحادالتعاونالإتحادالشباب vs الفتحالشبابالفتحالوحدة vs ضمكالوحدةضمكمانشستر سيتي vs وست هاممانشستر سيتيوست هامليفربول vs فولهامليفربولفولهامفالنسيا vs فياريالفالنسيافياريالخيتافي vs سيلتا فيغوخيتافيسيلتا فيغوأتليتكو مدريد vs قادشأتليتكو مدريدقادشهيلاس vs إنتر ميلانهيلاسإنتر ميلانلاتسيو vs ساسوولولاتسيوساسوولومونزا برياندزا vs رومامونزا برياندزاروماسامبدوريا vs تورينوسامبدورياتورينويوفنتوس vs ليتشييوفنتوسليتشيساليرنيتانا vs فيورنتيناساليرنيتانافيورنتيناأتالانتا vs سبيزياأتالانتاسبيزياميلان vs كريمونيزيميلانكريمونيزيالشعلة vs العينالشعلةالعينالعربي vs الجبلينالعربيالجبلينهجر vs الأهليهجرالأهليشتوتجارت vs آينرتخت فرانكفورتشتوتجارتآينرتخت فرانكفورتأسوان vs المصري البورسعيديأسوانالمصري البورسعيدي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 3 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

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اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 يشهد العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 25 من موسم 2022-23، حيث نشهد عددًا من المباريات مثل مواجهة التعاون والاتحاد، والشباب والفتح.

أما في إنجلترا، فتقام الأربعاء مباراتان مؤجلتان، الأولى تجمع بين ليفربول وفولهام، والثانية يستضيف فيها مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد.

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تنطلق الأربعاء مباريات الجولة 33 من الدوري الإيطالي بإقامة 8 مباريات دفعة واحدة، يأتي على رأسها مواجهتي لاتسيو وساسوولو، ويوفنتوس أمام ليتشي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 "03-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
التعاون - الاتحاد19:00 السعودية ومصرشاهد VIP
الشباب - الفتح21:30 السعودية ومصرشاهد VIP
الوحدة - ضمك21:30 السعودية ومصرشاهد VIP

دوري يلو السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الشعلة - العين19:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
العربي - الجبلين19:10 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
هجر - الأهلي20:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - مباريات مؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ليفربول - فولهام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي - وست هام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
فالنسيا - فياريال20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد - قادش

23:00 مصر والسعودية

beIN Sports HD 1
خيتافي - سيلتا فيجو23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتالانتا - سبيتسيا19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
يوفنتوس - ليتشي19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا - فيورنتينا19:00 مصر والسعوديةStarz Play App
سامبدوريا - تورينو19:00 مصر والسعوديةStarz Play App
هيلاس فيرونا - إنتر22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 2
لاتسيو - ساسوولو22:00 مصر والسعوديةStarz Play App
ميلان - كريمونيزي22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
مونزا - روما22:00 مصر والسعوديةStarz Play App

الدوري المصري - مباراة مؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أسوان - المصري20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شتوتجارت - آينتراخت فرانكفورت21:45 مصر والسعوديةDubai Sports 2 HD

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