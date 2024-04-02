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مباريات اليوم 2 أبريل 2024 على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةكأس ألمانيا 1كأس إيطاليا 1الدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في دوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 حيث تستمر مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي، وتستمر مباريات جولة جديدة من الدوري الإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 أبريل "03-04-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الفتح - الاتفاق22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC Extra 1 HDمشاري القرني
الشباب - الرياض

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD

حماد العنزي

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
آرسنال - لوتون تاون20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي
برينتفورد - برايتون20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN SPORTS 8جواد بدة
مانشستر سيتي - أستون فيلا21:15 مصر، 22:15 السعودية

beIN SPORTS 8

خليل البلوشي

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
فيورنتينا - أتالانتا21:00 مصر، 22:00 السعودية

AD Sports Premium 1

خالد الغول

كأس ألمانيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - فورتونا دوسلدورف21:45 السعودية، 20:45 مصر

دبي الرياضية 2

أحمد العبيدلي

الدوري المصري - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الإسماعيلي - سموحة23:30 السعودية، 22:30 مصر

OnTime Sports 1

مؤمن حسن
الجونة- المقاولون العرب

23:30 السعودية، 22:30 مصر

ON Sports FM-
سيراميكا كليوباترا - زد

23:30 السعودية، 22:30 مصر

OnTime Sports 2محمد الشاذلي

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