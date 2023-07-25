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جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
20230724_Spain2(C)Getty images
أسبانيا vs زامبياإسبانيازامبياكأس العالم للسيداتاليابان vs كوستاريكااليابانكوستاريكاكندا vs إيرلنداكنداإيرلندا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية..

مباريات قوية تعود من جديد في كأس العالم للسيدات، الحدث الكروي الأهم في الوقت الراهن على مستوى الكوكب.

كما تتواصل استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الكروي المقبل 2023-2024، والمباريات القوية التي تعبر عن المواهب المميزة واستعدادات أهم النجوم.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 "26-07-2023"

كأس العالم للسيدات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اليابان - كوستاريكا08:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 English
إسبانيا - زامبيا10:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 English
كندا - أيرلندا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 English

مباريات ودية - أندية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بايرن ميونخ - مانشستر سيتي13:30 مصر والسعوديةOnTime sports
SSC
ليون سيتي - توتنهام14:30 مصر والسعوديةSPURSPLAY
مانشستر يونايتد - ريكسهام05:30 مصر والسعوديةMUTV

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