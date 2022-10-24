جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مباريات قوية للغاية تنتظر متابعي الكرة العالمية وبالأخص دوري أبطال أوروبا الذي ستدور فيه مجموعة من المواجهات المصيرية.

ليس هذا فقط، بل إن الأخضر السعودي يخوض لقاءه الودي ضمن المراحل الاستعدادية لمونديال قطر 2022 أمام ألبانيا في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

على مستوى دوري أبطال أوروبا ستكون القمة الأكثر انتظارًا هي قمة برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب كامب نو، يطمح برشلونة للفوز ولا شيء آخر ولكن بعد أن تكون مباراة إنتر ميلانو وفيكتوريا بلزن قد انتهت بأي نتيجة إلا فوز إنتر، لأن فوزه يعني إقصاء برشلونة أيًا كانت نتيجة مباراته ضد بايرن ميونخ.

أيضًا تبرز مواجهة هامة بين يوفنتوس وبنفيكا يهدف من خلالها يوفنتوس إلى الحفاظ على أمل طفيف في الصعود وإن كانت مهمة رجال ماسيميليانو أليجري باتت في غاية الصعوبة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2022 "26-10-2022"

دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كلوب بروج - بورتو 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium جان برايدال إنتر ميلانو - فيكتوربا بلزن 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سان سيرو نابولي - رينجرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 دييجو أرماندو مارادونا أياكس - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium يوهان كرويف أرينا أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English واندا متروبوليتانو برشلونة - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سبوتيفاي كامب نو آينتراخت فرانكفورت - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 دوتش بانك بارك توتنهام - سبورتينج لشبونة 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium توتنهام

مباريات ودية

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - ألبانيا 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC شاهد VIP مدينة زايد الرياضية

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