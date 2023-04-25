جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Arsenal Manchester City Odegaard Haaland Premier LeagueGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم جديد من أيام الإثارة والحماس لعشاق كرة القدم في العالم والوطن العربي، حيث نتابع معًا أهم البطولات الأوروبية والعربية التي تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 بمباريات دوري يلو السعودي، حيث سنتابع ثلاث مباريات ضمن الجولة 29، والتي يتواجه فيها الجبلين ضد الحزم، القيصومة ضد القادسية، فيما يحل أحد ضيفًا على الفيصلي.

فيما ستكون كل الأنظار موجهة إلى الدوري الإنجليزي، حيث تتواصل منافسات الجولة 33 لموسم 2022-23 بإقامة أربع مباريات، يأتي على رأسها القمة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد.

أما في إسبانيا، فتتواصل منافسات الجولة 31 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، حيث تقام أربع مباريات، أبرزها بالطبع المواجهة التي يحل فيها برشلونة ضيفًا على رايو فاييكانو.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تقام مساء الأربعاء مباراة "ديربي إيطاليا" التي تجمع بين إنتر ويوفنتوس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا 2022-23.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 "26-04-2023"

دوري يلو السعودي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الجبلين - الحزم17:55 مصر، 18:55 السعوديةالسعودية الرياضية
القيصومة - القادسية17:55 مصر، 18:55 السعوديةالسعودية الرياضية
الفيصلي - أحد19:40 مصر، 20:40 السعوديةالسعودية الرياضية

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نوتنجهام فورست - برايتون20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN Sports HD Xtra 1
تشيلسي - برينتفورد20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premium
وست هام - ليفربول20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي - آرسنال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلة
خيتافي - ألميريا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 2
أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1
سيلتا فيجو - إلتشي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2
رايو فاييكانو - برشلونة22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر - يوفنتوس21:00 مصر، 22:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري – مؤجلات الجولتين 19 و24

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  • 9%فيكتور أوسيمين
390625 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
طلائع الجيش - غزل المحلة18:00 مصر، 19:00 السعوديةOnTime Sports 2
الزمالك - سيراميكا كليوباترا20:30 مصر، 21:30 السعوديةOnTime Sports 1

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