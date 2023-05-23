جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
Benzema RodrygoGetty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاكأس العالم للناشئينالدوري الإنجليزي الممتازكأس إيطالياالدوري المصري الممتازريال مدريد vs رايو فاييكانوريال مدريدرايو فاييكانوإلتشي vs إشبيليةإلتشيإشبيليةفياريال vs قادشفياريالقادشريال بيتيس vs خيتافيريال بيتيسخيتافيإسبانيول vs أتليتكو مدريدإسبانيولأتليتكو مدريدالسنغال تحت 21 عام vs Israel U20Senegal U20Israel U20إيطاليا (تحت 20) vs نيجيريا (تحت 20)إيطاليا (تحت 20)نيجيريا (تحت 20)الإكوادور (تحت 20) vs Slovakia U20الإكوادور (تحت 20)Slovakia U20الأرجنتين (تحت 20) vs غواتيمالا (تحت 20)الأرجنتين (تحت 20)غواتيمالا (تحت 20)برايتون vs مانشستر سيتيبرايتونمانشستر سيتيفيورنتينا vs إنتر ميلانإنتر ميلانفيورنتينافيوتشر vs سيراميكا كليوباتراالمستقبلسيراميكا كليوباترابيراميدز vs حرس الحدودالأهرامحرس الحدود

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في البطولات العربية والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، حيث سنكون يوم الأربعاء 24 مايو 2023 على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

يشهد اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 العديد من المباريات الهامة، بداية من استمرار منافسات الجولة 36 في الدوري الإسباني 2022-23 بإقامة خمس مباريات، أبرزها مواجهة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو، وإسبانيول أمام أتلتيكو مدريد.

أما في الدوري الإنجليزي، فتقام مباراة واحدة مؤجلة من الجولة 32 من المسابقة، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًَا على برايتون.

ونشهد أيضًا يوم الأربعاء إقامة المباراة النهائية من بطولة كأس إيطاليا 2022-23، حيث يلعب فيورنتينا أمام إنتر.

وبالانتقال إلى الوطن العربي، تتواصل الأربعاء مباريات الجولة 29 لموسم 2022-23 من الدوري المصري، حيث نشهد إقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة بيراميدز أمام حرس الحدود.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 "24-05-2023"

الدوري الإنجليزي - مباراة مؤجلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برايتون - مانشستر سيتي22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مدريد - رايو فاييكانو20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
إلتشي - إشبيلية20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
فياريال - قادش20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
ريال بيتيس - خيتافي23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
إسبانيول - أتلتيكو مدريد23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - المباراة النهائية

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إنتر - فيورنتينا22:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيراميدز - حرس الحدود21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 1
فيوتشر - سيراميكا كليوباترا21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports 2

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  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
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